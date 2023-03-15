Потанин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотанин Юрий

Потанин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.