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Батманников Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батманников Иван

Мать: Батманникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерксен Рита Анатольевна

Мать ребёнка: Батманникова Гильда Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Батманникова Гильда Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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