Батманников Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батманников Иван
Мать: Батманникова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерксен Рита Анатольевна
Мать ребёнка: Батманникова Гильда Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Батманникова Гильда Давыдовна
Смерть
Неизвестно