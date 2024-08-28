Нефедов Филипп Федоров
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Федор Егоров
Мать: Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
05.01.1905
Мать ребёнка: Анна Леонтьева
Смерть
Неизвестно