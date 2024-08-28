Нефедов Филипп Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедов Филипп Федоров

Нефедов Филипп Федоров

Место рождения

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Федор Егоров

Мать: Ефимия Михайлова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Анна Леонтьева

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедов Яков Филиппович

Мать ребёнка: Анна Леонтьева

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Леонтьева

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Нефедов Иоан Филиппович

Мать ребёнка: Анна Леонтьева

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Нефедов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Анна Леонтьева

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.