Полухина Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1939

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

УП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полухин Геннадий Алексеевич

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