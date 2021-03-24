Андриенко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1948

Дата смерти

24.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948

Отец: Андриенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1974

Дочь: Белик Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Андриенко Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1978

Сын: Андриенко Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Андриенко Любовь Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриенко Любовь Григорьевна

Смерть
24.03.2021
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