Андриенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1948
Дата смерти24.03.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1948
Отец: Андриенко Иван
Рождение ребёнка
10.06.1974
Дочь: Белик Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Андриенко Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1978
Сын: Андриенко Вадим Сергеевич
Мать ребёнка: Андриенко Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2021