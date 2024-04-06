Волченко Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волченко Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волченко Онисим Никитович

Место жительства
Неизвестно
Волоконовка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Волченко Иван Онисимович

Отец ребёнка: Волченко Онисим Никитович

Смерть
Неизвестно

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