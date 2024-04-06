Волченко Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волоконовка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
1897
Рождение ребёнка
12.10.1897
Отец ребёнка: Волченко Онисим Никитович
Смерть
Неизвестно