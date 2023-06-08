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Болотников Василий Павлович?

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Болотников Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Болотникова Елена

Рождение ребёнка
1913

Сын: Болотников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Болотникова Елена

Рождение ребёнка
?.09.1915

Дочь: Болотникова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Болотникова Елена

Смерть
Неизвестно

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