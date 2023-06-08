Болотников Василий Павлович?
Место рожденияг.Москва
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Болотников Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Болотникова Елена
Рождение ребёнка
1913
Сын: Болотников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Болотникова Елена
Рождение ребёнка
?.09.1915
Дочь: Болотникова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Болотникова Елена
Смерть
Неизвестно