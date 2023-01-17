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- Пелагея Степановна

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Место рождения

д. Фёдора Поколева (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Фёдора Поколева (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Лысова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Стефанида Филипповна

Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Лысова Васса Филипповна

Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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