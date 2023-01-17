- Пелагея Степановна
Место рожденияд. Фёдора Поколева (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Фёдора Поколева (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Лысова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Стефанида Филипповна
Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Лысова Васса Филипповна
Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Лысов Филипп Степанович
Смерть
Неизвестно