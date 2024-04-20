Никита Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Назар Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мелания Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Никитич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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