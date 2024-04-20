Никита Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Назар Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мелания Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Никитич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно