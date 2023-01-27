Федосеев Петр Домианович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти05.05.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Федосеев Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: (Федосеева) Васса Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1901
Дочь: (Федосеев) Александра Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Вера Георгиевна
Смерть
05.05.1912