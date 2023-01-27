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Федосеев Петр Домианович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

05.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Федосеев Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: (Федосеева) Васса Петровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.03.1901

Дочь: (Федосеев) Александра Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Вера Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
05.05.1912
Громково, Богородский, Московская область

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