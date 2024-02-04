Марат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салэх

Мать: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азат Маратович

Мать ребёнка: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу Маратовна

Мать ребёнка: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нияз Маратович

Мать ребёнка: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмаз Маратович

Мать ребёнка: Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фания

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