Марат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салэх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азат Маратович
Мать ребёнка: Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу Маратовна
Мать ребёнка: Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нияз Маратович
Мать ребёнка: Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алмаз Маратович
Мать ребёнка: Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фания