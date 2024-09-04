Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: Томсков Гаврила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Борисович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Алгазин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Борисович

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Алгазин Михайло Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Борисович

Смерть
Неизвестно

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