Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: Томсков Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Борисович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Борисович
Смерть
Неизвестно