Черемовский (Сонохотский), мл. Георгий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Работа или профессия
Неизвестно
в 1875 году - почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы (в 1878 году - отставной).
Работа или профессия
Неизвестно
в 1875 году - почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы (в 1878 году - отставной).
Работа или профессия
1875
почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы
Работа или профессия
1878
отставной
Смерть
Неизвестно