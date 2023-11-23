Черемовский (Сонохотский), мл. Георгий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемовский (Сонохотский), мл. Георгий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сонохотский Сергей Григорьев

Мать: Сонохотская Агриппина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
в 1875 году - почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы (в 1878 году - отставной).
Работа или профессия
Неизвестно
в 1875 году - почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы (в 1878 году - отставной).
Работа или профессия
1875
почтальон Романов-Борисоглебской уездной почтовой конторы
Работа или профессия
1878
отставной
Смерть
Неизвестно

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