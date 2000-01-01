? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1892

Дата смерти

18.12.1938

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1892

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Смерть
18.12.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close