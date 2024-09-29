Бодунов Никифор Кодратович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.
Дочь: Карпова (Бодунова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1838
Дочь: Бодунова Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1838 ст.
Дочь: Бодунова Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Бодунов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
23.09.1843 ст.
Дочь: Холуева (Бодунова) Иустиния Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1845 ст.
Дочь: Бодунова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.
Дочь: Бодунова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
12.07.1849 ст.
Дочь: Бодунова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
14.05.1852 ст.
Дочь: Бодунова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно