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Бодунов Никифор Кодратович

Место рождения

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодунов Кодрат Ларионович

Мать: Бодунова Марфа Никитична

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодунова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.

Дочь: Карпова (Бодунова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1838

Дочь: Бодунова Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1838 ст.

Дочь: Бодунова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Бодунов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1843 ст.

Дочь: Холуева (Бодунова) Иустиния Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1845 ст.

Дочь: Бодунова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.

Дочь: Бодунова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1849 ст.

Дочь: Бодунова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1852 ст.

Дочь: Бодунова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Бодунова Параскева Федоровна

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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