Гаврилова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аверина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прошина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Барымова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Курганова Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Рождение ребёнка
30.12.1913
Дочь: Дронова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гаврилова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949