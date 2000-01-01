Гаврилова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аверина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прошина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Барымова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Курганова Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Рождение ребёнка
30.12.1913

Дочь: Дронова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Российская империя, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гаврилова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Иван Акимович

Смерть
1949
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