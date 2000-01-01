Шелпакова Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелпакова Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шелпаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шелпаков Василий

Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Смерть
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Похороны
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
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