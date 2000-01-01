Шелпакова Ефросинья Васильевна
Место рожденияРоссия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шелпаков Василий
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Смерть
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Похороны
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н