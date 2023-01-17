Мариенгоф Анатолий Борисович
Место рождения
Дата рождения06.07.1897
Дата смерти24.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1916
Место жительства
С 1916 по 1917
Место жительства
С 1917 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1928
Место жительства
С 1928 по 1962
Смерть
24.06.1962