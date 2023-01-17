Мариенгоф Анатолий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариенгоф Анатолий Борисович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

06.07.1897

Дата смерти

24.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1897 по 1913
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1913 по 1916
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1916 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1918
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1918 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.06.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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