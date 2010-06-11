Петрова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Ольга Ивановна

Петрова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.2010

Сын: Якунин Степан Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.05.2017

Дочь: Петрова Ульяна Денисовеа

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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