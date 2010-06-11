Петрова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.2010
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.2017
Дочь: Петрова Ульяна Денисовеа
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности