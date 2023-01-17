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Дутов Андрей Иосифович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

02.07.1871 ст.

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.

Сын: Дутов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Дутова Бронислава Александровна

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.

Сын: Дутов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Дутова Бронислава Александровна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Смерть
15.12.1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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