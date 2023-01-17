Дутов Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.07.1871 ст.
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Дутова Бронислава Александровна
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Дутова Бронислава Александровна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Смерть
15.12.1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область