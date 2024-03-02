Гончар (Ганус) Ольга Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Ганус) Ольга Денисовна

Место рождения

Полтавская губерния, Российская империя(Украина)

Дата рождения

1877

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ганус Денис Алексеевич

Мать: Ганус Макрина Прокофьевна

Полтавская губерния, Российская империя(Украина)
Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Линник Анна Власовна

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Полтавская губерния, Российская империя(Украина)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гончар Грицко

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гончар Прокопий Власович

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гончар Иван Власович

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гончар Алексей Власович

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Власовна

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гончар Олег Власович

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гончар Сергей Власович

Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Влас Прокопьевич

Смерть
1966
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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