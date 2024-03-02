Гончар (Ганус) Ольга Денисовна
Место рожденияПолтавская губерния, Российская империя(Украина)
Дата рождения1877
Дата смерти1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ганус Денис Алексеевич
Полтавская губерния, Российская империя(Украина)
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Линник Анна Власовна
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Полтавская губерния, Российская империя(Украина)
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гончар Грицко
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гончар Иван Власович
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Власовна
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гончар Олег Власович
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гончар Влас Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область