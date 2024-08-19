Корниенко Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1974
Дочь: Сурова (Корниенко) Елена Александровна
Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1975
Сын: Корниенко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1986
Сын: Корниенко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно