Корниенко Александр Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корниенко Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корниенко Александр Степанович

Мать: Корниенко (Шагаева) Евдакия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1974

Дочь: Сурова (Корниенко) Елена Александровна

Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
23.03.1975

Сын: Корниенко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Корниенко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Корниенко (Самойлова) Валентина Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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