Селиванова Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Римма Александровна

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Место рождения

пос. Савино Ивановской обл.

Дата рождения

05.06.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Савино Ивановской обл.
Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Вячеслав Васильевич

Архангельская обл. Котласский р-н, пос. Шипицино
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