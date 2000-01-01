Селиванова Римма Александровна
Место рожденияпос. Савино Ивановской обл.
Дата рождения05.06.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Савино Ивановской обл.
Рождение ребёнка
24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Вячеслав Васильевич
Архангельская обл. Котласский р-н, пос. Шипицино