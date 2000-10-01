Локтионова (Дементьева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтионова (Дементьева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

01.10.2000

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: Дементьев Александр

Мать: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
01.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2000
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