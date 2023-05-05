Прасковья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Максимов

Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Максимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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