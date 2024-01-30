Камышова (Заполькова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышова (Заполькова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камышов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
02.09.2003

Дочь: Камышова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.11.2006

Сын: Камышов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.12.2010

Сын: Камышов Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович

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