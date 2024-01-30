Камышова (Заполькова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.2003
Дочь: Камышова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Камышов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
01.12.2010
Отец ребёнка: Камышов Алексей Александрович