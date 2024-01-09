Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла

Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Тит Тимофеев

Отец ребёнка: Летов Тимофей Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Летов Тимофей Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Федосей Тимофеев

Отец ребёнка: Летов Тимофей Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Леонтий Тимофеев

Отец ребёнка: Летов Тимофей Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летов Евдоким Тимофеев

Отец ребёнка: Летов Тимофей Мартынов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Тимофей Мартынов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close