Цыганков Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926
Отец: Цыганков Алексей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1951
Дочь: Панова Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Цыганкова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
16.02.1953
Дочь: Матвеенко Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Цыганкова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно
г. Зеленоград Московская область