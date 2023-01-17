Цыганков Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Леонид Алексеевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

06.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926

Отец: Цыганков Алексей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.01.1951

Дочь: Панова Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Цыганкова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1953

Дочь: Матвеенко Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Цыганкова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
г. Зеленоград Московская область
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