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Ибрагимов Рамазан

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Место рождения

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961

Отец: Ибрагимов Тимерша

Мать: Динмухаметова Сабира

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1988

Сын: Ибрагимов Ринат Рамазанович

Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна

Соколовка, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.11.1989

Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.11.1991

Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна

Соколовка, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминева Румия Сайтгалиевна

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