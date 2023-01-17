Ибрагимов Рамазан
Место рождения
Дата рождения05.01.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961
Отец: Ибрагимов Тимерша
Мать: Динмухаметова Сабира
Рождение ребёнка
09.10.1988
Сын: Ибрагимов Ринат Рамазанович
Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна
Рождение ребёнка
08.11.1989
Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна
Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.11.1991
Мать ребёнка: Аминева Румия Сайтгалиевна
Бракосочетание
Неизвестно