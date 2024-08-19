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Luoma (Laurila) Emilia

Место рождения

Kannusjärvi, Keisarinkoski, Vehkalahti, Finland

Дата рождения

03.05.1895

Дата смерти

04.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Luoma Vihtori

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Luoma Vihtori

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Luoma Vihtori

Рождение ребёнка
01.06.1920

Сын: Luoma Veikko

Отец ребёнка: Luoma Vihtori

Смерть
04.05.1971

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