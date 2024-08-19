Luoma (Laurila) Emilia
Место рожденияKannusjärvi, Keisarinkoski, Vehkalahti, Finland
Дата рождения03.05.1895
Дата смерти04.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1920
Сын: Luoma Veikko
Отец ребёнка: Luoma Vihtori
Смерть
04.05.1971