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Майер (Свинарева) Наталья Юрьевна
Майер (Свинарева) Наталья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1980
Пол
Женский
Отец
Свинарёв Юрий Николаевич
1957 г.р.
Мать
Свинарёва Надежда Ильинична
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980
Отец:
Свинарёв Юрий Николаевич
Мать:
Свинарёва Надежда Ильинична
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