Майер (Свинарева) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майер (Свинарева) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: Свинарёв Юрий Николаевич

Мать: Свинарёва Надежда Ильинична

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