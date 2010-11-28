Хайретдинов Максут
Место рожденияд.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область
Дата рождения27.10.1930
Дата смерти28.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайретдинова (Мустафина) Сания
Рождение ребёнка
21.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайретдинова (Мустафина) Сания
Смерть
28.11.2010