Хайретдинов Максут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Максут

Место рождения

д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область

Дата рождения

27.10.1930

Дата смерти

28.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайретдинова (Мустафина) Сания

Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайретдинова (Мустафина) Сания

Смерть
28.11.2010

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