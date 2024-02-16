Родионов Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камынина Раиса Петровна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно