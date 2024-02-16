Родионов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Валентин Николаевич

Родионов Валентин Николаевич

avatar

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Родионов Николай Алексеевич

Мать: Романова Пелагея Васильева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камынина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камынина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камынина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камынина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камынина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камынина Раиса Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.