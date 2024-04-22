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Парфёнова Фёкла Борисовна

Место рождения

Рагозино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рагозино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Муж: Парфёнов Николай Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник д.Борково крестьянская дочь Мавра Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянская жена д.Борково Устина Парфёнова
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Сын: Беляев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Борково Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
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