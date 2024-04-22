Парфёнова Фёкла Борисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1898 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич
Воспреемник д.Борково крестьянская дочь Мавра Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич
Воспреемник - крестьянская жена д.Борково Устина Парфёнова
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Сын: Беляев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Парфёнов Николай Алексеевич
Воспреемник - д.Борково Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно