Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ночешнова Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава (Вячеслав?)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно