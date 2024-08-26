Ширяев Яков Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
21.10.1909 ст.
Отец: Ширяев Евдоким Феофанов
Мать: Ширяева Анфиса Космина
Деревни Нератовки запасной рядовой Евдоким Феофанов Ширяев и законная жена его Анфиса Космина,оба православные
Крещение
22.10.1909 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Порфирий Сампсонов?Ширяев и деревни Нератовки крестьянская девица Евфимия Романова Ширяева
Смерть
Неизвестно