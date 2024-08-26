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Ширяев Яков Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909 ст.

Отец: Ширяев Евдоким Феофанов

Мать: Ширяева Анфиса Космина

Деревни Нератовки запасной рядовой Евдоким Феофанов Ширяев и законная жена его Анфиса Космина,оба православные
Крещение
22.10.1909 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Порфирий Сампсонов?Ширяев и деревни Нератовки крестьянская девица Евфимия Романова Ширяева
Смерть
Неизвестно

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