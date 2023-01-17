Писемский Алексей Феофилактович
Место рождения
Дата рождения23.03.1821
Дата смерти02.02.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1821
Место жительства
По 1844
Место жительства
С 1845 по 1847
Место жительства
С 1845 по 1845
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1853
г. Херсон, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1866 по 1881
Смерть
02.02.1881