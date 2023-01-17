Писемский Алексей Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писемский Алексей Феофилактович

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Место рождения

Раменье, Бореевская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

23.03.1821

Дата смерти

02.02.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Бореевская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1821
Раменье, Бореевская волость, Чухломский уезд
Место жительства
По 1844
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1845 по 1847
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1845 по 1845
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1853
г. Херсон, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1866 по 1881
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1881
Москва, город федерального значения Москва
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