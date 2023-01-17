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Крымский Леонид Ефимович

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Место рождения

Стретень, Жлобинский район

Дата рождения

1922

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Стретень, Жлобинский район
Бракосочетание
09.05.1946

Жена: Крымская Тамара Самуиловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымская Тамара Самуиловна

Смерть
2018
Красногорск, Красногорск, Московская область
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