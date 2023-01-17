Крымский Леонид Ефимович
Место рожденияСтретень, Жлобинский район
Дата рождения1922
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Стретень, Жлобинский район
Бракосочетание
09.05.1946
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крымская Тамара Самуиловна
Смерть
2018
Красногорск, Красногорск, Московская область