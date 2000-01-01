Караганова (Чубукова) Галина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караганова (Чубукова) Галина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962

Отец: Чубуков Максим

Мать: Чубукова Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
11.02.1981

Дочь: Сальникова-Коршунова Елена Александровна

Отец ребёнка: Коршунов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1985

Дочь: Гайдышева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Караганов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караганов Михаил Павлович

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