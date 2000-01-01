Караганова (Чубукова) Галина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962
Отец: Чубуков Максим
Мать: Чубукова Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
11.02.1981
Дочь: Сальникова-Коршунова Елена Александровна
Отец ребёнка: Коршунов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1985
Дочь: Гайдышева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Караганов Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно