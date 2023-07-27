Петров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Петров Иван Романов

Мать: Петрова Маремьяна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Конева (петрова) Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Куянова (петрова) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Семен Андреевич

Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (крутикова) Параскева

Смерть
Неизвестно
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