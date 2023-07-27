Петров Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Петров Иван Романов
Мать: Петрова Маремьяна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Конева (петрова) Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Куянова (петрова) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Петрова (крутикова) Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно