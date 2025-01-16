Яковченко Александр Михайлович 15.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковченко Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

1992 г.р.
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Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1964

Отец: Яковченко Михаил Андреевич

Мать: Яковченко (Степанова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1992

Дочь: Яковченко Яна Ялександровна

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