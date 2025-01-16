Яковченко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1992
Дочь: Яковченко Яна Ялександровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности