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Маковей Владимир Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1951

Отец: Маковей Мефодий Иванович

Мать: Маковей Анна Филипповна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Маковей Александр Владимирович

Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1987

Дочь: Абрамова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна

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