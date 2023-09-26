Маковей Владимир Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1951
Отец: Маковей Мефодий Иванович
Мать: Маковей Анна Филипповна
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Маковей Александр Владимирович
Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1987
Дочь: Абрамова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковей Клара Петровна