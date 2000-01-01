Петрова (Тупицина) Дарья
Место рожденияКулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Карпова Ирина
Отец ребёнка: Петров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Александра
Отец ребёнка: Петров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь
Отец ребёнка: Петров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Клавдия
Отец ребёнка: Петров Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Геннадий
Отец ребёнка: Петров Иосиф
Смерть
Неизвестно