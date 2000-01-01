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Петрова (Тупицина) Дарья

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Место рождения

Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупицин Фёдор Михайлович

Мать: Тупицина Матрёна Григориевна

Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Карпова Ирина

Отец ребёнка: Петров Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Александра

Отец ребёнка: Петров Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь

Отец ребёнка: Петров Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Клавдия

Отец ребёнка: Петров Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Геннадий

Отец ребёнка: Петров Иосиф

Смерть
Неизвестно
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