(Циммергакл) Евгения Александровна
Место рожденияБелебей
Дата рождения14.11.1941
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
химик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2021