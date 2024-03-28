(Циммергакл) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Циммергакл) Евгения Александровна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

14.11.1941

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1941

Отец: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Мать: (Рождественская) Татьяна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
химик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2021

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