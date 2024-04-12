(Пальчикова) Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Петров
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Бычков Василий Петров
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Петров
Рождение ребёнка
04.06.1849 ст.
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Бычков Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно