(Пальчикова) Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пальчикова) Пелагея Максимова

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Пальчиков Максим Тимофеев

Мать: Пальчикова Параскева Зотова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1839 ст.

Сын: Бычков Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Бычков Василий Петров

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Бычков Василий Петров

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1846 ст.

Сын: Бычков Василий Васильев

Отец ребёнка: Бычков Василий Петров

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1849 ст.

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Бычков Василий Петров

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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