Пупышев Никифор Амвросиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пупышев Амвросий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1912 ст.
Сын: Пупышев Николай Никифорович
Мать ребёнка: Пупышева Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Сын: Пупышев Захар Никифорович
Мать ребёнка: Пупышева Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.
Сын: Пупышев Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Пупышева Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
31.10.1918 ст.
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Пупышева Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупышева Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно