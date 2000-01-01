Коновалова Харитина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Харитина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1901

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Коновалов Данил (Даниил) Иванович

деревня Ледухи
Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Коновалов Николай Данилович

Отец ребёнка: Коновалов Данил (Даниил) Иванович

д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
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