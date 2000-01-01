Коновалова Харитина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1901
Дочь: Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Коновалов Данил (Даниил) Иванович
деревня Ледухи
Рождение ребёнка
21.05.1921
Сын: Коновалов Николай Данилович
Отец ребёнка: Коновалов Данил (Даниил) Иванович
д. Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно