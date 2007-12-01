Дулик (Созон) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулик (Созон) Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1986

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2007

Дочь: Третьякова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Третьяков Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
21.08.2014

Сын: Дулик Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Дулик Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулик Сергей Васильевич

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