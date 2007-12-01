Дулик (Созон) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1986
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2007
Дочь: Третьякова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Третьяков Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
21.08.2014
Сын: Дулик Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Дулик Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно