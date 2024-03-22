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Пугачев Андрей Григорьев

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Григорий Наумов

Мать: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1880

Дочь: Надежда Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Любовь Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Пугачев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Пугачев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1892

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Ефросинья Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никанорова

Смерть
Неизвестно
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