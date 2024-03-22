Пугачев Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Григорий Наумов
Мать: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
13.09.1880
Дочь: Надежда Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Любовь Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
02.11.1885
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Пугачев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
17.08.1892
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Ефросинья Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никанорова
Смерть
Неизвестно