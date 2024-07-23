Васильева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Сталина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильева) Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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