Васильева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Сталина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильева) Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно